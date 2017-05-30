Вокзал "Виктория", закрытый после теракта в Манчестере, снова работает

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Манчестерский вокзал "Виктория", закрытый после теракта на прошлой неделе, возобновил свою работу во вторник, сообщила железнодорожная компания Northern Rail.

"Вокзал "Виктория" открылся для движения поездов после трагических событий, произошедших в (комплексе) "Манчестер Арена" на прошлой неделе", — говорится в заявлении компании.

Вокзал находится рядом с концертным комплексом "Манчестер Арена", где произошел взрыв, устроенный террористом. Здание получило структурные повреждения и нуждалось в ремонте.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство".