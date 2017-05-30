Вокзал "Виктория", закрытый после теракта в Манчестере, снова работает

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Манчестерский вокзал "Виктория", закрытый после теракта на прошлой неделе, возобновил свою работу во вторник, сообщила железнодорожная компания Northern Rail.
Вокзал находится рядом с концертным комплексом "Манчестер Арена", где произошел взрыв, устроенный террористом. Здание получило структурные повреждения и нуждалось в ремонте.
Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство".