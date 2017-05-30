Партия Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции, показал опрос
09:2130.05.2017
(обновлено: 09:22 30.05.2017)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Созданное президентом Франции Эммануэлем Макроном движение "Вперед, республика" и "Демократическое движение" (MoDem) продолжают занимать лидерские позиции в первом туре парламентских выборов страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Ipsos/Sopra Steria.
Согласно результатам исследования, "Вперед, республика" и центристы из MoDem получат 29,5% голосов, "Республиканцы" и "Союз демократов и независимых" (UDI) наберут 22%, за ними с 18% следует партия "Национальный фронт". "Непокорившаяся Франция" наберет 11,5% голосов, а "Социалистическая партия" — 9%.
Опрос проводился в интернете 26-28 мая, в нем приняли участие более 2,1 тысячи человек старше 18 лет.
На выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.
До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
Казавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
После дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
Уже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
Известие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.