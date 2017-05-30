Партия Макрона лидирует на парламентских выборах во Франции, показал опрос

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Созданное президентом Франции Эммануэлем Макроном движение "Вперед, республика" и "Демократическое движение" (MoDem) продолжают занимать лидерские позиции в первом туре парламентских выборов страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Ipsos/Sopra Steria.

Согласно результатам исследования, "Вперед, республика" и центристы из MoDem получат 29,5% голосов, "Республиканцы" и "Союз демократов и независимых" (UDI) наберут 22%, за ними с 18% следует партия "Национальный фронт". "Непокорившаяся Франция" наберет 11,5% голосов, а "Социалистическая партия" — 9%.

Опрос проводился в интернете 26-28 мая, в нем приняли участие более 2,1 тысячи человек старше 18 лет.