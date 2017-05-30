В ЛНР нашли разлитую ртуть около дома у линии разграничения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2017 (224)

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили разлитую ртуть во дворе нежилого дома в населенном пункте у линии соприкосновения в Донбассе, сообщили во вторник РИА Новости в МЧС ЛНР.

"В населенном пункте Золотое-5 (у линии соприкосновения в Донбассе — ред.) на подворье нежилого дома был обнаружен разлив ртути в количестве около 200 граммов", — сообщил представитель ведомства.

По данным собеседника агентства, сотрудники МЧС удалили ртуть с места разлива, контейнер с загрязненным грунтом изъят для утилизации.