В Астане проходят антитеррористические учения

АЛМА-АТА, 30 мая — РИА Новости, Михаил Егорин. Антитеррористические учения проходят во вторник в Астане в условиях, приближенных к "боевым", сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

"Тридцатого мая на территории районного акимата "Алматы" и спортивного комплекса "Барыс Арена" столичным оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводится плановое оперативно-тактическое учение", — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, цель учения — проверка готовности сил и средств столичного оперативного штаба к выполнению своих задач при возникновении угроз террористического характера.

По данным штаба, в рамках учения отрабатываются навыки действий по проведению специальной операции, а также мероприятий по минимизации акта терроризма. "Учение максимально приближено к боевым условиям с различными элементами сложности", — информирует антитеррористический штаб.

"Гостей и жителей столицы просим отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и не поддаваться панике", — добавляется в сообщении.