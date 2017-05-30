Япония заверила Китай, что не изменила позицию по Тайваню

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Секретарь национального совета Японии Сетаро Яти заверил члена Госсовета КНР, курирующего международные вопросы, что позиция японской стороны по тайваньскому вопросу осталась неизменной, говорится в сообщении МИД КНР.

Встреча Ян Цзечи и Яти состоялась в понедельник в Токио в рамках четвертого китайско-японского политического диалога.

"Позиция Японии в тайваньском вопросе и вопросах истории осталась неизменной. Японская сторона прилагает максимум усилий для всестороннего улучшения японо-китайских отношений и готова работать совместно с китайской стороной для укрепления контактов на всех уровнях и рационального урегулирования существующих противоречий", — приводятся слова Яти на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

В конце марта Китай сделал представление японской стороне после того, как заместитель министра внутренних дел и коммуникаций Японии Дзиро Акама прибыл с визитом на Тайвань, став самым высокопоставленным официальным лицом из Японии, который посетил остров с 1972 года. Он принял участие в церемонии открытия двухдневной выставки японского туризма. МИД Китая заявил, что визит на Тайвань действующего официального лица является незаконным и нарушает обязательства, которые взяла на себя Япония относительно контактов с Тайванем.