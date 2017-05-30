Моди в беседе с Меркель подчеркнул необходимость единства Евросоюза

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и подчеркнул необходимость единства Европейского союза, говорится в сообщении канцелярии правительства Индии.

Моди прибыл в Германию накануне в рамках шестидневного тура по европейским странам, который предполагает посещение Санкт-Петербурга для участия в 18-м саммите Россия-Индия на высшем уровне и Петербургском международном экономическом форуме. В тот же день он встретился с Меркель в резиденции Мезеберг, где за неформальным ужином лидеры двух стран провели трехчасовые переговоры.

Как отмечается в пресс-релизе, переговоры затронули "различные сферы взаимного интереса, в том числе (программу правительства Индии) "умные города", повышение квалификации рабочей силы, чистую энергетику". Меркель помимо прочего дала высокую оценку программе реформ правительства Моди, в том числе готовящегося введения единого налога на товары и услуги.

"Лидеры обсудили региональные и глобальные вопросы. Премьер-министр Моди вновь отметил важность единства в Европейском союзе и его значение как стабилизирующего фактора в мире", — говорится в сообщении.

Меркель и Моди также обсудил вопрос процесса национального примирения в Афганистане с упором на то, что этот процесс должен быть ведом самим афганским народом. Кроме того, лидеры двух стран обсудили проблему терроризма, вопросы изменения климата, а также в дискуссиях поднималась тема китайской инициативы "Один пояс — Один путь", говорится в сообщении.

Сам премьер в своем аккаунте в Twitter позитивно оценил переговоры с канцлером ФРГ.