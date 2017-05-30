Лидера венесуэльской оппозиции атаковали слезоточивым газом

МЕХИКО, 30 мая – РИА Новости. Силы безопасности Венесуэлы атаковали в понедельник одного из лидеров оппозиции, губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса с применением слезоточивого газа во время массовой манифестации в столице Каракасе.

На записях, размещенных в Twitter политика, видно, как Каприлес в сопровождении группы соратников идет по автомагистрали имени Франсиско Фахардо, когда к ним подъезжают на мотоциклах сотрудники органов правопорядка и стреляют в их сторону зарядами с газом.

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"На нас напали в Лас-Мерседесе, когда мы отступали, напала национальная боливарианская гвардия, ограбили нас, избили, вся моя команда ранена", – написал Каприлес в своем Twitter.

В социальных сетях появились также фотографии самого Каприлеса со следами ударов на лице, нанесенных якобы каской.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

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Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших составляет не менее 60 человек.