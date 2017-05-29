Украинский боксер Усик назвал соотечественников "плаксами"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик выразил сожаление, что его соотечественники стали "плаксами" и "терпилами". Это заявление спортсмена прозвучало в программе "Политика чемпионов" на канале NewsOne.

Боксер подчеркнул, что украинцам надо заниматься саморазвитием, больше читать и меньше проводить время перед телевизором.

"Потому что если мы будем смотреть телевизор, мы будем тупеть. Мозги будут вытекать, а нужно наоборот насыщать голову. Нам нужно развиваться, развивать страну, если мы хотим жить в сильной стране. Мы стали какими-то плаксами — помогите, придите, защитите, дайте… Терпилы", — заявил Усик.

Он призвал сограждан ничего ни от кого не ждать, а вместо этого больше работать.