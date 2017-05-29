Переговоры Путина и Макрона продлились почти три часа

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017

ПАРИЖ, 29 мая — РИА Новости. Переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Версале закончились, они длились почти три часа — больше, чем планировалось.

Переговоры, запланированные на два часа, продолжались около трех часов, 2 часа 50 минут. По итогам запланирована пресс-конференция двух лидеров.

В понедельник Путин прибыл в Версаль для проведения переговоров по приглашению Макрона. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президенты планируют обсудить двусторонние отношения, борьбу с терроризмом. Песков также подчеркивал, что вопрос осужденных в РФ украинцев не стоит в повестке переговоров Путина и Макрона, но российский лидер даст французскому коллеге исчерпывающее объяснение, если эта тема будет поднята.