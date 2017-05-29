Макрон сообщит Меркель о намерении активировать нормандский формат

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (228)

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Версальском дворце. 29 мая 2017

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Президент Франции Эмануэль Макрон по итогам своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что политики хотят активировать нормандский формат переговоров по Украине, об этом будет также проинформирована канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы договорились, и я в ближайшее время, в ближайшие часы буквально сообщу канцлеру Германии о том, что мы хотим активировать нормандский формат и также провести переговоры с присутствием ОБСЕ", — заявил Макрон.