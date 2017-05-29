Макрон призвал не допустить распада сирийского государства

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Нельзя допустить распада сирийского государства, заявил президент Франции Эмануэль Макрон по итогам своих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

"Нам нельзя допустить распада сирийского государства и того, чтобы ситуация ухудшилась в этом регионе", — заявил Макрон.

"Здесь две красных линии: надо непреклонными быть по отношению к использованию химического оружия и по поводу обеспечения гуманитарного доступа для гражданского населения. Я хочу победить в войне с террористами в Сирии и хотел бы, чтобы мы совместно могли построить стабильный мир в Сирии. Мы будем совместно работать над этим", — добавил президент Франции.



