Политика Трампа ослабила Запад и наносит ущерб интересам ЕС, считают в ФРГ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа "ослабили" Запад, его "недальновидная" политика наносит ущерб интересам ЕС, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Каждый, кто ускоряет климатические изменения, ослабляя защиту окружающей среды, кто продает больше оружия в зонах конфликта, и кто не хочет политически разрешать религиозные конфликты, ставит по угрозу мир в Европе", — приводит агентство Франс Пресс слова Габриэля.

"Недальновидная политика американского правительства противоречит интересам ЕС", — сказал Габриэль, добавив, что "Запад стал меньше, по крайней мере, он стал слабее".

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на других и ей следует взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель подчеркнула, что с США и Британией должны оставаться дружеские отношения, однако особое значение придала хорошим отношениям с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Меркель приняла участие в саммите G7 в Италии и встрече лидеров стран НАТО в Брюсселе. Заявление канцлера о большей самостоятельности для Европы немецкие СМИ, в частности, таблоид BILD, связывают с итогами переговоров на данных площадках с новой американской администрацией во главе с Дональдом Трампом, а также предстоящего Brexit.