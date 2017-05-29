Земан предложил закрыть в резервации без электричества всех "зеленых"

ПРАГА, 29 мая — РИА Новости, Александр Куранов. Президент Чехии Милош Земан предложил закрыть в резервации без электричества и канализации всех активистов "зеленого" движения, передает республиканское радио.

Во время встречи президента с населением в городе Брно на юго-востоке республики его, в частности, спросили о том, не стоит ли отбирать водительские удостоверения у тех экологических активистов, которые своими действиями блокируют строительство новых дорог. Земан счел это слишком мягким наказанием для "зеленых" и в шутку предложил создавать для них специальные резервации.

"Подобная резервация представляла бы из себя дикую местность без электричества, канализации и водопровода. Если бы они хотели затопить, должны были бы срубить дерево. А мы бы проводили в эту резервацию экскурсии, чтобы посмотреть, как себя ведут те, кто, в частности, здесь, в Брно, отравляет жизнь всем остальным нормальным людям", — сказал Земан.

В качестве наглядного примера президент привел деятельность экологической организации "Дети Земли".

"Они подали в различные инстанции 26 обращений против строительства 15-километрового участка на скоростной магистрали D8 (Прага-Дрезден-Берлин) на западе Чехии. В результате строительство этого участка продолжалось около 20 лет", — сказал Земан.