Бойцы иракского ополчения в боях против ИГ* достигли сирийской границы

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Иракское шиитское ополчение сообщило в понедельник, что его бойцы в ходе операции против террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) на северо-западе страны достигли границы с Сирией.

Ирак и Сирия ранее неоднократно отмечали важность взаимодействия в борьбе с ИГ в пограничных районах. Ирак по согласованию с сирийскими ВС наносил в феврале авиаудары по сирийским позициям ИГ.

"Постящиеся в месяц Рамадан бойцы народного ополчения совершили чудо и достигли сирийской границы", — говорится в сообщении на официальном сайте ополчения.

Ополченцы не уточнили, каковы будут дальнейшие действия, но отметили, что в рамках продолжающейся в районе операции освободили две деревни к западу от иракского города Эль-Кахтания — Таро и Вади аль-Мидар.

Ранее один из лидеров "аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири заявил РИА Новости, что шиитское ополчение Ирака после освобождения территории страны от группировки ИГ намерено продолжить боевые действия против террористов на территории Сирии после официального обращения Дамаска.

Ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби" было создано летом 2014 года после того, как боевики ИГ захватили второй по значимости город в Ираке Мосул. По данным руководства шиитских ополченцев, личный состав ополчения насчитывает свыше 100 тысяч человек. Отдельные отряды получившей правительственный статус организации участвуют в боях в ряде сирийских городов на стороне официального Дамаска.

* Террористическая организация, запрещенная в России.