Ващиковский проявил незнание роли и полномочий Еврокомиссии, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 29 мая — РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия (ЕК) считает, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский проявил незнание ее роли и полномочий, комментируя ход диалога о соблюдении в стране роли верховенства права, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Мы сожалеем, что министр правительства не понимает роль комиссии, ее структуру и компетенцию. Комиссия — коллегиальный орган, все решения принимаются коллегией. Все члены коллегии по отдельности и вся коллегия были назначены в ходе голосования Европарламента и его избранных депутатов", — сказал Схинас, комментируя заявления Ващиковского о роли ЕК.

Он отметил, что председательствующей в ЕК Жан-Клод Юнкер участвовал в избирательной кампании на выборах в ЕП в 2014 году.

"Комиссия — хранитель договоров в общих интересах всех 28 стран-членов и верховенства права. Мы хотели бы, чтобы все ответственные представители правительств, высказывающиеся о нашей роли, учитывали эти факты", — заявил представитель ЕК.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал спекуляцией заявления о возможности применения в отношении страны санкций за нарушение фундаментальных ценностей ЕС в соответствии с седьмой статьей договора о Европейском союзе. По его словам, "риторика Еврокомиссии рисует ложную Польшу", что ее "стигматизирует".

Польша переживает конституционный кризис в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда страны. Президент Дуда 28 декабря 2015 года утвердил поправки к закону о КС, которые вызвали споры в стране и критику со стороны оппозиции. Еврокомиссия 13 января 2016 года приняла решение о начале диалога с Варшавой, чтобы избежать нарушения Польшей европейских норм.

Если этот диалог не принесет желаемых результатов, может быть запущена процедура в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или в крайнем случае "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.