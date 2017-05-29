Ващиковский проявил незнание роли и полномочий Еврокомиссии, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 29 мая — РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия (ЕК) считает, что глава МИД Польши Витольд Ващиковский проявил незнание ее роли и полномочий, комментируя ход диалога о соблюдении в стране роли верховенства права, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
Он отметил, что председательствующей в ЕК Жан-Клод Юнкер участвовал в избирательной кампании на выборах в ЕП в 2014 году.
"Комиссия — хранитель договоров в общих интересах всех 28 стран-членов и верховенства права. Мы хотели бы, чтобы все ответственные представители правительств, высказывающиеся о нашей роли, учитывали эти факты", — заявил представитель ЕК.
Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал спекуляцией заявления о возможности применения в отношении страны санкций за нарушение фундаментальных ценностей ЕС в соответствии с седьмой статьей договора о Европейском союзе. По его словам, "риторика Еврокомиссии рисует ложную Польшу", что ее "стигматизирует".
Если этот диалог не принесет желаемых результатов, может быть запущена процедура в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или в крайнем случае "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.