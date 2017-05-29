СМИ рассказали об экстремистской деятельности брата смертника Абеди

Взрыв на стадионе в Манчестере (272)

Сотрудники полиции во вермя спецоперации в Манчестере. 28 мая 2017

Сотрудники полиции во вермя спецоперации в Манчестере. 28 мая 2017

ЛОНДОН, 29 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Двоюродный брат террориста, совершившего теракт в Манчестере, выступал в соцсетях с экстремистскими заявлениями, пишет британская газета Daily Mail.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство" *.

"Двоюродный брат Салмана Абеди размещал антисемитские твиты, призывая отпраздновать холокост… Абдерахман Форджани, которому 21 год, был задержан вместе со своим 24-летним братом Абдаллой в рамках расследования обстоятельств теракта", — пишет издание.

По сообщению издания, Форджани в своих твитах писал о Гитлере и газовых камерах, а также утверждал, что Манчестер является для него "врагом номер один" и говорил, что был бы рад банкротству Британии.

В настоящее время аккаунт Форджани удален, в отношении задержанного проводится расследование.

* Террористическая организация, запрещенная в России.