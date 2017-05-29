СМИ: Черногория заявила России протест из-за высылки своего депутата

БЕЛГРАД, 29 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Черногории вручило в понедельник протестную ноту послу России в Подгорице Сергею Грицаю в связи с депортацией из Москвы члена правящей Демократической партии социалистов (ДПС) депутата Миодрага Вуковича, сообщает интернет-портал газеты Vijesti.

По словам самого Вуковича, который направлялся транзитом через Москву в Минск на парламентскую ассамблею Центрально-европейской инициативы, вечером в воскресенье в Домодедово его задержала полиция. Ему сообщили, что он входит в список персон нон грата в России и должен быть депортирован в Черногорию. Первый рейс в Тиват был утром в понедельник, поэтому, по словам депутата, он был вынужден провести время ожидания в "негуманных условиях", из-за чего у парламентария обострилось хроническое заболевание.

Сейчас Вукович, который ранее назвал решение о депортации политическим из-за событий в Черногории в последнее время, находится на родине, куда вернулся из Москвы рейсом авиакомпании Montenegro Airlines.

Накануне глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" республики из-за намерения властей вступить в Североатлантический альянс. Черногория в минувший четверг впервые участвовала в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в понедельник, что обвинения Дармановича в адрес России из-за якобы вмешательства во внутренние дела страны направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО. Комментируя Национальной службе новостей (НСН) высказывание Дармановича, она указала, что "МИД неоднократно комментировал многочисленные заявления черногорских политиков о якобы российской угрозе, вмешательстве во внутренние дела и так далее. Все это нужно было для оправдания перед собственным населением вступления страны в НАТО". По ее словам, черногорский народ "не загорелся идеей" вхождения государства в НАТО.

С официальным заявлением в связи с возникшей ситуацией уже выступил председатель парламента Черногории Иван Брайович, выразивший озабоченность и осудивший "недипломатические действия" в отношении депутата Вуковича.

"Задержание, причинение беспокойства и препятствование продолжению поездки депутата Вуковича, который был в московском аэропорту транзитом, противоречит международному праву и дипломатической практике, а лишение возможности коммуникации и использования личных вещей может считаться нарушением основных прав человека", — заявил спикер парламента Черногории.

Он указал, что ожидает официального обоснования и извинения из-за "неприличного отношения к представителю высшего законодательного органа государства Черногории".