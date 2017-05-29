Евросоюз и Турция отмечают необходимость продолжить сотрудничество

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз и Турция на встрече лидеров в четверг отметили необходимость продолжить сотрудничество, встреча прошла в положительной атмосфере, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Президент Турции Тайип Эрдоган, прибывший в Брюссель для участия в саммите НАТО в четверг, в тот же день провел переговоры с председателем Евросовета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По словам Схинаса, переговоры с двумя председателями длились около 40 минут, затем еще полчаса Эрдоган беседовал с Юнкером.

"По результатам мы можем сказать, что Евросоюз и Турция должны и продолжат сотрудничать. Эти встречи дали возможность напомнить об этом принципе и подробно обсудить серьезные вопросы, представляющие общий интерес", — сказал Схинас.

Он также сообщил, что "обе встречи прошли в очень положительной и конструктивной атмосфере".

При этом, отвечая на уточняющие вопросы, он не привел никаких дополнительных подробностей встречи, лишь напомнив "о желании Еврокомиссии и председателя Юнкера продолжить тесное сотрудничество с президентом Эрдоганом".

За день до встречи высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что эти переговоры не означают возвращения к прежним отношениям. По его словам, Евросоюз продолжает беспокоить вопрос соблюдения прав человека в Турции.