Меркель готова "честно обсуждать разногласия" с США, заявили в ФРГ

БЕРЛИН, 29 мая – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель является глубоко убежденной сторонницей трансатлантического партнерства, именно поэтому, с ее точки зрения, важно "честно обсуждать возникшие разногласия", заявил на брифинге в понедельник официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Говорила глубоко убежденная и опытная сторонница трансатлантического партнерства, однако, именно потому что трансатлантические отношения для этого канцлера так важны, правильно, с ее точки зрения, честно обсуждать разногласия, которые были заявлены в последние дни", — сказал Зайберт.

По его словам, "канцлер вчера не в первый раз заявила о том, что Европа должна взять в свои руки собственную судьбу", Меркель "давно убеждена в этом и давно говорит об этом публично". Речь идет о том, что "европейцы должны и могут делать больше для того, чтобы работать над… сильными сторонами, развивать новые сильные стороны", и это касается как "торгового потенциала", так и "усиленной работы в области безопасности и обороны", сказал Зайберт.

"Правильно публично говорить о различиях, и прошедшие встречи указали на существование ряда таких различий", — заявил представитель кабмина ФРГ.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на других и ей следует взять свою судьбу в собственные руки. При этом Меркель подчеркнула, что с США и Британией должны оставаться дружеские отношения, однако особое значение придала хорошим отношениям с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Меркель приняла участие в саммите G7 в Италии и встрече лидеров стран НАТО в Брюсселе. Заявление канцлера о большей самостоятельности для Европы немецкие СМИ, в частности, таблоид BILD, связывают с итогами переговоров на данных площадках с новой американской администрацией во главе с Дональдом Трампом, а также предстоящего Brexit.