Около 200 тысяч человек остаются в осажденных ИГ* районах Мосула

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. До 200 тысяч человек еще находятся в Старом городе и трех районах иракского Мосула, которые по-прежнему захвачены боевиками террористической группировки "Исламское государство"*, сообщила агентству Рейтер координатор ООН по гуманитарным вопросам Лиза Гранде.

Ранее в субботу командующий операцией в Мосуле Абдель-Амир Яралла заявил о начале штурма последних подконтрольных террористам районов в западном Мосуле.

По словам Гранде, тем, кому удалось покинуть зоны боевых действий, сообщают о сложившейся в осажденных районах ситуации с отсутствием еды, ограниченным запасом воды и острым недостатком медикаментов. "Мы знаем, что в этих районах есть медицинские учреждения, но мы не знаем, продолжают ли они функционировать", — сказала она.

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Правительственные силы сбрасывали над осажденными районами листовки с призывами покинуть эту территории, но многие семьи остались из-за страха попасть под перекрестный огонь. "Нас проинформировали власти, что эвакуация не является обязательной. Если мирные жители решат остаться, их будут защищать иракские силы безопасности", — заявила Гранде.

По ее словам, те, кто решил покинуть опасные районы, будут перенаправлены по безопасным маршрутам. Их расположение будет меняться в зависимости от того, в каких зонах идет атака и динамики на поле боя.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГ* в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США. Военные сначала освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.

* Террористическая организация, запрещенная в России.