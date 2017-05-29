Дочь фигурантки скандала вокруг экс-главы Южной Кореи экстрагируют из Дании

ТОКИО, 29 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Дочь Цой Сун Силь — главной фигурантки коррупционного скандала вокруг экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе будет экстрадирована из Дании на родину на этой неделе, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на источники в Минюсте.

Дочь подруги экс-президента Южной Кореи Чон Ю Ра проживала в основном в Германии. У южнокорейских правоохранительных органов есть к ней вопросы в связи с контрактом на сумму около 18 миллионов долларов, который был заключен между немецкой фирмой Цой Сун Силь и корпорацией Samsung, так как эти средства пошли на обучение Чон Ю Ра конному спорту, экипировку и покупку лошадей.

Следователи объявили Чон Ю Ра в международный розыск, в результате чего она и была задержана властями Дании 2 января за нелегальное пребывание. Позже МИД Республики Корея аннулировал паспорт Чон Ю Ра в связи с тем, что девушка игнорирует неоднократные призывы следственных органов вернуться на родину.

По данным агентства Ренхап, Чон Ю Ра должна покинуть Копенгаген во вторник и на следующий день прилететь в Сеул. Ее будут сопровождать представители южнокорейского министерства юстиции и прокуратуры. Агентство уточняет, что по прибытии в Южную Корею Чон Ю Ра ожидает немедленный арест.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся осенью 2016 года. В его центре оказалась Цой Сун Силь. Правоохранительные органы подозревают, что она, не занимая государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций. По этому делу также были арестованы глава компании Samsung Ли Чжэ Ён и председатель Lotte Group Син Дон Бин.

Скандал привел к объявлению импичмента Пак Кын Хе в декабре 2016 года. В начале марта 2017 года конституционный суд Южной Кореи принял решение об отстранении ее от власти. 9 мая были проведены выборы президента. Новым главой государства стал Мун Чжэ Ин.

На прошлой неделе состоялось первое заседание суда по делу Пак Кын Хе. Ей были предъявлены обвинения в общей сложности по 18 пунктам, в их числе взяточничество, получение взятки через третьих лиц, вмешательство в дела и принуждение к действиям третьих лиц за счет злоупотребления положением, раскрытие официальной секретной информации постороннему лицу. Экс-президент Южной Кореи предъявленные ей обвинения отвергла.