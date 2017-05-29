Порошенко уволил одного из заместителелей командующего Нацгвардии

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко уволил одного из заместителей командующего Национальной гвардии Украины — Валерия Рудницкого, который отвечал за блок общественной безопасности, соответствующий указ от 29 мая опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Рудницкого Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", — говорится указе.

Командующим Нацгвардии Украины является Юрий Аллеров, у которого есть первый заместитель — начальник штаба Александр Кривенко, а также еще четыре заместителя.

Рудницкий занимал пост заместителя командующего Нацгвардии Украины по общественной безопасности с мая 2014 года.