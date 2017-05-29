Клинцевич назвал "лучший способ решить проблему КНДР"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Заключение мирного договора между США и КНДР будет лучшим способом решения проблемы ракетных испытаний Северной Кореи, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасными Франц Клинцевич.

Утром в понедельник КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсана. Ракета пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад".

"Заключение мирного договора между КНДР и США будет лучшим выходом из положения. От этого выиграют все, в том числе и США, а главное — мир станет безопаснее", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению российского сенатора, заключив этот договор, американцы также смогут доказать, что их действия на Корейском полуострове одновременно не направлены против России и Китая.

"Учитывая в том числе и северокорейский менталитет, ситуацию внутри страны, первый шаг должен быть сделан именно США", — подчеркнул Клинцевич, отметив, что "нет и речи о каком-либо оправдании запуска ракет.

По его мнению, именно действия США на Корейском полуострове — поход американского эсминца, размещение систем ПРО, многочисленные утечки о подготовке силового устранения руководства подталкивают Пхеньян к активизации ракетных испытаний.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.