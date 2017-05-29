Российский посол: причастность РФ к кибератакам на штаб Макрона не доказана

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Посол России во Франции Александр Орлов заявил в эфире радиостанции Europe 1, что доказательств причастности РФ к кибератакам на предвыборный штаб президента Франции Эммануэля Макрона предъявлено не было.

Макрон в ходе президентской кампании заявлял об атаках на его предвыборный штаб со стороны российских хакеров, не продемонстрировав никаких доказательств причастности РФ.

"Эти атаки никогда не были доказаны. К тому же, в киберпространстве очень сложно определить, откуда происходила атака", — заявил Орлов, напомнив, что Россия сама недавно подверглась кибератаке.

Обвинения в адрес "российских хакеров", якобы вмешивающихся в ход выборов, периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали в частности представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.