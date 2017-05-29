Двенадцать человек ранены при стрельбе на вечеринке в штате Алабама

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Двенадцать человек получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в городе Феникс Сити, штат Алабама, передает телеканал WTVM.

Как сообщили в полиции города, инцидент произошел в воскресенье утром. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили раненого мужчину, который был доставлен в больницу. Позднее в медицинское учреждение за помощью обратились еще 11 пострадавших. Информация об их состоянии не поступала.

Numerous people injured after shooting at Phenix City party: https://t.co/puQWMBEjO5 pic.twitter.com/TdnbuFX86A — Joe Ripley (@JRipleyWRBL) 29 мая 2017 г.

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