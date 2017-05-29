В Кишиневе собрали нужное число подписей для референдума по отставке мэра

КИШИНЕВ, 29 мая – РИА Новости. Достаточное количество подписей собрано в Кишиневе для организации и проведения референдума по отставке мэра города Дорина Киртоакэ, сообщил в понедельник РИА Новости глава фракции Партии социалистов в муниципальном совете столицы Молдавии, пресс-секретарь президента Ион Чебан.

Выдача подписных листов для референдума по отставке мэра Кишинева и сбор подписей в поддержку этой инициативы начались 11 мая.

"За 18 дней собрано 65,838 тысячи подписей. Больше, чем нужно, на 1,4 тысячи подписей. В ближайшее время сообщим, что будем делать дальше. На сегодня запланировано заседание представителей инициативной группы и юристов", — сказал Чебан.

Он отметил, что референдум состоится, несмотря на то, что мэр Кишинева находится под следствием. Градоначальника задержали 25 мая по делу о платных парковках. Он подозревается в извлечении выгоды из влияния. Киртоакэ помещен под домашний арест на 30 дней.

Согласно статье 180 Кодекса о выборах, "вопрос о проведении местного референдума может быть инициирован 10% граждан, обладающих избирательным правом и проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы". Это 64,411 тысячи человек.

Киртоакэ — вице-председатель Либеральной партии Молдавии (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

По местному законодательству, на референдуме по отзыву мэра есть обязательное требование — количество голосов, поданных за отставку, должно быть не меньше числа голосов за избрание градоначальника. На местных выборах в 2015 году за Киртоакэ проголосовали 163,57 тысячи жителей, на референдуме за его отставку должны высказаться как минимум столько же человек. В случае проведения референдума голосовать на нем будут только жители Кишинева и пригородов.