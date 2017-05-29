Ле Пен настаивает на нормализации отношений с Россией

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен приветствует визит во Францию российского президента Владимира Путина и отмечает необходимость нормализации отношений с РФ.

В понедельник президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут переговоры в Версале, на которых обсудят двусторонние отношения, урегулирование кризисов на Украине и в Сирии, а также другие международные проблемы.

"Я очень рада, что Владимира Путина принимают во Франции, и я думаю, что необходимо нормализовать отношения с Россией", — заявила Ле Пен в эфире радиостанции RTL.

По мнению Ле Пен, официальный Париж в отношениях с Москвой не должен быть сосредоточен на аспектах внутренней политики РФ.

"Вопрос в том, должны ли мы сотрудничать с Россией и, кроме того, с США, чтобы бороться с исламистским фундаментализмом, который сегодня является гигантскими вызовом в сфере международных отношений", — отметила политик.

Ле Пен также считает, что президент Макрон еще не определил курс международной политики Пятой республики.

"Эммануэль Макрон прямо сейчас не слишком стремится заниматься международной политикой. Да, мы видели соревнование мускулов. Ладно, это хорошо, это наделало шума в СМИ. Но к чему было это? Это остается вопросом", — добавила Ле Пен, комментируя рукопожатие Макрона и президента США Дональда Трампа, которое привлекло внимание прессы.