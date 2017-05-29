Киевский суд продолжил предварительное заседание по делу Януковича

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева в понедельник продолжил предварительное заседание по уголовному делу против экс-президента Украины Виктора Януковича по обвинению в госизмене, передает корреспондент РИА Новости.

Оболонский районный суд Киева уже провел два предварительных судебных заседания по делу Януковича 4 мая и 18 мая. Суд рассмотрел ряд ходатайств защиты, в частности об обеспечении его участия в суде в режиме видеоконференции. Суд предоставил Януковичу программную возможность участия в суде в режиме видеоконференции. Однако экс-президент так и не вышел на связь с судом. Причиной стало то, что киевский суд отказался направлять в Ростовский областной суд РФ официальный запрос в рамках международно-правовой помощи об организации видеоконференции с участием Януковича.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новые власти хотят привлечь к ответственности Януковича и многих бывших чиновников. В отношении прежних украинских властей расследуются уголовные дела, в частности, о хищении государственных средств, финансовых махинациях, захвате земель и злоупотреблении служебным положением. Многие бывшие руководители страны из-за угрозы политического преследования были вынуждены уехать за границу.