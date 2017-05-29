Два человека погибли, один пропал без вести из-за наводнения в Миссури

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Два человека погибли и один числится пропавшим без вести в результате наводнения в популярном среди туристов городе Брансон, штат Миссури, передает телеканал ABC со ссылкой на представителя города.

Сообщается, что в субботу вечером в пожарную часть поступило сообщение, что автомобиль, в котором находились пять человек, попал в зону затопления. Двум пассажирам удалось спастись, остальных унесло потоком воды. Позднее были обнаружены тела двух человек, еще один числится пропавшим без вести.

Как передает телеканал CNN, менее чем за сутки в районе города выпало большое количество осадков, вода затопила многие улицы. По меньшей мере 12 человек были спасены.