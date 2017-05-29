Президент Киргизии предупредил, что военную помощь стране могут уменьшить

БИШКЕК, 29 мая – РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил в понедельник по случаю 25-летия образования вооруженных сил республики, что размер военной помощи стране со стороны союзников может быть уменьшен.

"Правительство и Жогорку Кенеш (парламент – ред.) должны уже в бюджете на 2018 год предусмотреть увеличение расходов на вооруженные силы. Потому что, возможно, мы уже не будем получать такую значительную помощь, как раньше, от наших союзников", — заявил он.

Президент отметил, что в рамках военной реформы стране предстоит "решить очень важные и сложные вопросы развития вооруженных сил". "Необходимо продолжить работу по оснащению войск современными видами вооружения и военной техники. Следует уделить внимание вопросам территориальной обороны, а также оперативного оборудования территории страны в интересах обороны и безопасности", — заявил он.

Атамбаев считает, что правительству Киргизии "необходимо начать планомерную работу по созданию экономических основ обороноспособности страны" и решению социальных проблем военнослужащих, в том числе строительства жилья. "На сегодняшний день уже завершено строительство 55 жилых объектов, ведется строительство еще 34. Кроме того, планируется построить дополнительно 37 объектов жилья", — сообщил он.

Президент Киргизии отметил, что благодаря усилиям властей в республике удалось вернуть престиж военной службы.

"Все больше позитивных отзывов о боеготовности вооруженных сил Киргизстана звучат из уст наших международных партнеров. Проводимые в рамках системы коллективной безопасности совместные учения и проверки сил коллективной безопасности свидетельствуют о возросшем потенциале и боеготовности нашей армии. Увеличилось число желающих служить в армии, значительно улучшилось качество призываемого на службу контингента, около 30% солдат в войсках сегодня — с высшим образованием", — сказал он.