Израильские военные провели испытательный пуск ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Израильские военные объявили об успешном пуске ракеты для испытаний ее двигателя.

Ракета стартовала с одной из баз в густонаселенном центре страны и была замечена тысячами израильтян, которые в это время ехали на работу.

Israel carried out a a missile launch to test new rocket propulsion system, early this morning from a base in the center of the country. pic.twitter.com/mot6tfkUxU — Behind The News (@Behind__News) 29 мая 2017 г.

"Израиль провел пуск для испытаний ракетного двигателя… Испытания прошли в соответствии с планом", — сообщило министерство обороны, не раскрывая подробностей.

Новостной интернет-ресурс "Уай-нет" предполагает, что испытываемый двигатель может использоваться в ракетах класса "земля-воздух", таких как "Хец", или "земля-земля", типа "Иерихон", которая, по не комментируемым израильтянами данным зарубежной печати, имеет средний радиус действия и способна нести неконвенциональные боеголовки.

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