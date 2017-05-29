Израильские военные провели испытательный пуск ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 мая — РИА Новости. Израильские военные объявили об успешном пуске ракеты для испытаний ее двигателя.
Ракета стартовала с одной из баз в густонаселенном центре страны и была замечена тысячами израильтян, которые в это время ехали на работу.
Israel carried out a a missile launch to test new rocket propulsion system, early this morning from a base in the center of the country. pic.twitter.com/mot6tfkUxU— Behind The News (@Behind__News) 29 мая 2017 г.
"Израиль провел пуск для испытаний ракетного двигателя… Испытания прошли в соответствии с планом", — сообщило министерство обороны, не раскрывая подробностей.
Новостной интернет-ресурс "Уай-нет" предполагает, что испытываемый двигатель может использоваться в ракетах класса "земля-воздух", таких как "Хец", или "земля-земля", типа "Иерихон", которая, по не комментируемым израильтянами данным зарубежной печати, имеет средний радиус действия и способна нести неконвенциональные боеголовки.
#Israel Ynetnews Israel conducts missile test launch Ynetnews Following a test of the Arrow 2… https://t.co/KhJrfiKcJc via #hng #world #news pic.twitter.com/Rt6F3n8748— Hurshal (@Hurshal) 29 мая 2017 г.