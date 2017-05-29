Глава МИД Японии и госсекретарь США условились усилить давление на КНДР

ТОКИО, 29 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава МИД Японии Фумио Кисида и госсекретарь США Рекс Тиллерсон договорились в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора усилить давление на КНДР после очередного ракетного пуска.

По информации агентства Киодо, стороны также пришли к согласию о том, чтобы обратиться к Китаю с требованием играть большую роль в разрешении вопросов вокруг ситуации на Корейском полуострове.

Утром в понедельник КНДР осуществила очередной пуск баллистической ракеты с восточного побережья страны из района города Вонсан, пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано.

Япония заявила решительный протест и осуждение "в самых жестких выражениях". Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга назвал пуск ракеты откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. В связи с ракетным пуском КНДР в Японии прошло заседание совета национальной безопасности. Перед началом заседания премьер-министр Синдзо Абэ заявил о намерении Японии "вместе с США предпринять конкретные шаги".

Также в понедельник пуск северокорейской ракеты обсудили по телефону спецпредставители по КНДР от Японии и США Кэндзи Канасуги и Джозеф Юн. Стороны заявили о недопустимости подобных провокационных действий со стороны Пхеньяна и пришли к согласию продолжить твердо противостоять КНДР при тесном взаимодействии, в том числе и на площадках ООН, между двумя странами и между Японией, США и Южной Кореей.