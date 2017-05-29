В Манчестере задержали 16-го подозреваемого в причастности к теракту

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Британская полиция задержала еще одного подозреваемого в рамках расследования теракта в Манчестере, сообщила манчестерская полиция на своей странице в Twitter.

UPDATE: Man arrested in Shoreham by Sea in connection with Manchester Arena attack pic.twitter.com/bgxH38u63W — G M Police (@gmpolice) 29 мая 2017 г.

"Сегодня утром сотрудники полиции, расследующие атаку в комплексе "Манчестер Арена", задержали 23-летнего мужчину в городе Шорхэм-бай-Си (Shoreham-by-Sea), Суссекс, по подозрению в нарушении закона о терроризме", — говорится в заявлении.

Таким образом, общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составило 14 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 16 человек, двое из них отпущены без предъявления обвинений.

Полиция Манчестера сообщила, что сотрудники правоохранительных органов в понедельник утром проводят обыски в городе Честер (графство Чешир). Также обыски проводятся в районе Уолли Рейндж в Манчестере. О новых задержаниях пока не сообщается.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Более 50 раненых остаются в больницах. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ и других странах террористическая группировка "Исламское государство".