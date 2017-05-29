Спецпредставители Японии и США по КНДР обсудили ракетный пуск КНДР

ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Директор департамента Азии и Океании МИД Японии, представляющий страну на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Северной Кореи, Кэндзи Канасуги и спецпредставитель госдепартамента США по вопросам КНДР, заместитель помощника госсекретаря Джозеф Юн обсудили ракетный пуск КНДР и договорились твердо противостоять действиям Пхеньяна, сообщил МИД Японии.

"Обе стороны разделили точку зрения о недопустимости продолжающихся провокационных действий КНДР, а также пришли к согласию, основываясь на результатах саммита стран-членов G7 и прошедшей в его рамках японо-американской встречи, продолжить тесное взаимодействие, в том числе и на площадках ООН, между двумя странами и между Японией, США и Южной Кореей и твердо противостоять (КНДР)", — подчеркивается в сообщении.

В Японии прошло заседание совета национальной безопасности в связи с пуском баллистической ракеты Северной Кореей. Перед началом заседания глава правительства Синдзо Абэ заявил о намерении Японии "вместе с США предпринять конкретные шаги".

Ракета КНДР, пуск которой был произведен в 5.40 (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан, пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест и осуждение "в самых жестких выражениях". Пуск ракеты генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.