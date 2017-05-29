Китай выделит пострадавшей от наводнения Шри-Ланке гумпомощь на $2 миллиона

ПЕКИН, 29 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай направит Шри-Ланке, пострадавшей от разрушительного наводнения, гуманитарный груз на сумму около 2 миллионов долларов, говорится в понедельник в сообщении министерства коммерции КНР.

"Для оказании помощи Шри-Ланке в борьбе с последствиями наводнения правительство Китая приняло решение выделить в качестве экстренной гуманитарной помощи необходимые товары, в том числе палатки, одеяла, на сумму 15 миллионов юаней (2,18 миллиона долларов – ред.)", — говорится в сообщении ведомства.

Минкоммерции отмечает, что товары будут транспортированы до Шри-Ланки в кратчайшие сроки, чтобы доставить их в пострадавшие районы.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене телеграмму с соболезнованиями и выразил готовность правительства Китая оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Согласно последним данным, жертвами наводнения в Шри-Ланке уже стали 151 человек, еще 111 человек числятся пропавшими без вести. Около 500 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.

Шри-Ланка обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии