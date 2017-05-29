Си Цзиньпин предложил Шри-Ланке помощь в ликвидации последствий наводнения

ПЕКИН, 29 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене телеграмму с соболезнованиями в связи с разрушительными наводнением, унесшим жизни уже более сотни людей, и выразил готовность Китая оказать помощь в ликвидации последствий стихии, сообщает МИД КНР.

"Правительство Китая готово всеми силами поддержать начатые правительством Шри-Ланки работы по ликвидации последствий стихийного бедствия и оказать поддержку и помощь", — заявил Си Цзиньпин в телеграмме, выдержки из которой приводятся на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Согласно последним данным, жертвами наводнения в Шри-Ланке уже стали 151 человек, еще 111 человек числятся пропавшими без вести. Около 500 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихии.

Ранее центр реагирования на чрезвычайные ситуации Шри-Ланки предупреждал, что 29 и 30 мая в западной, центральной и южной частях страны вероятен штормовой ветер, достигающий скорости 80 километров в час, в некоторых местах может пройти проливной дождь. Центр также предупредил о возможных оползнях в некоторых районах страны.

Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии.