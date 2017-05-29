Абэ надеется вместе с мировым сообществом отговорить КНДР от провокаций

ТОКИО, 29 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на заседании совета национальной безопасности, созванном в связи с пуском ракеты Северной Кореей, заявил, что Япония вместе с мировым сообществом должна призвать КНДР воздержаться от провокаций, сообщил генсек правительства Ёсихидэ Суга.

"На заседании Совета безопасности премьер-министр Синдзо Абэ дал указание вместе с мировым сообществом призвать КНДР воздержаться от провокаций, а также предпринять решительные действия", — сообщил на пресс-конференции в Токио Суга

Заседание совета национальной безопасности прошло в канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ в связи с пуском баллистической ракеты Северной Кореей. Перед началом заседания глава правительства заявил о намерении Японии "вместе с США предпринять конкретные шаги".