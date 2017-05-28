В корпорация "Иркут" рассказали о первом полете МС-21

Новый российский пассажирский самолет МС-21 во время взлета на аэродроме Иркутского авиационного завода. 28 мая 2017

Новый российский пассажирский самолет МС-21 во время взлета на аэродроме Иркутского авиационного завода. 28 мая 2017

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Первый полет нового российского пассажирского самолета МС-21-300 прошел в штатном режиме, сообщает пресс-служба компании "Иркут".

"Полетное задание выполнено полностью. Полет прошел в штатном режиме. Замечаний, препятствующих продолжению испытаний, не выявлено", — заявил пилотировавший самолет летчик-испытатель Олег Кононенко.

Вместе с ним самолетом управлял летчик-испытатель Роман Таскаев. По его словам, системы работали без сбоев, все характеристики и режимы работы двигателей подтверждены.

Ранее в сети были опубликованы несколько видеороликов очевидцев, запечатлевших первый полет нового российского самолета.

Предполагается, что самолеты семейства МС-21 составят конкуренцию Airbus320 и Boeing737. Разработкой МС-21 в начале 2000-х годов занялся ОКБ им. А.С. Яковлева, который позже стал частью корпорации "Иркут".

Производство этих самолетов позволит российским авиакомпаниям расширить парк своими силами. Ожидается, что первые 50 МС-21 закупит компания "Аэрофлот".