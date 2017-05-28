Мэттис: требования Трампа к НАТО схожи с мерами предыдущих администраций

ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Требования президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО схожи с теми, что предъявляли им предыдущие американские администрации, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис в интервью телекомпании CBS. Полностью оно выйдет в эфир в воскресенье, в субботу были опубликованы его фрагменты.

"Я работал в НАТО при президентах Джордже Буше и Бараке Обаме, а теперь вернулся в Брюссель, представляя министерство обороны США уже при президенте Трампе. Могу сказать, что сигнал, который он направляет, соответствует требованиям предыдущих администраций", — сказал Мэттис.

По его словам, "страны НАТО получают самую лучшую в мире оборону, и мы все должны быть готовы являться своеобразным банком для этого, поскольку если вы хотите что-то получить, то должны сделать свой вклад".

Ранее в субботу, выступая перед американскими военнослужащими на базе Сигонелла на Сицилии, Трамп назвал несправедливым то, что американцы делают гораздо более серьезный вклад в НАТО, чем любая другая страна. В то же время он признал, что в последнее время страны-члена альянса стали продвигаться к выполнению своих обязательств по доведению оборонных бюджетов до уровня 2% от общего объема ВВП.