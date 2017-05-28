Мэй учредит комиссию для выявления экстремизма, сообщают СМИ

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй создаст специальную законодательно учрежденную комиссию, которая будет противодействовать экстремизму и поощрять граждан бороться с ним, сообщает газета Independent.

Как сообщается, впервые идея создания такой комиссии прозвучала в манифесте Консервативной партии, опубликованном за несколько дней до теракта в Манчестере. В распространенном в субботу заявлении Мэй говорится, что в задачи новой комиссии войдет "рекомендация правительству новых законов, которые потребуются для защиты британских плюралистических ценностей перед радикальным исламизмом".

"Роль государства очевидна в борьбе с терроризмом, который подразумевает поведение криминального характера. Но государство также должно помогать людям создавать в обществе организации для продвижения и защиты британских плюралистических ценностей и для противостояния экстремизму, который стремится подорвать наши ценности и навязать свои извращенные убеждения всем нам. Вот в этом и заключается весь план", — цитирует издание заявление Мэй.

Премьер добавила, что многообразие культур и религий, которое присуще британскому обществу, не дает гражданам королевства права уклоняться от борьбы с терроризмом, "даже если иногда это стыдно или сложно делать".

Ранее сообщалось, что Великобритания понизила уровень террористической угрозы с "критического", введенного после теракта в Манчестере, до "серьезного".

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 66 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в России и ряде других стран.