Оскверненную могилу де Голля обещают восстановить в кратчайшие сроки

ПАРИЖ, 28 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Восстановительные работы на осквернённой в субботу могиле основателя Пятой республики, бывшего президента Франции Шарля де Голля проведут в кратчайшие сроки, говорится в коммюнике администрации нынешнего главы государства Эммануэля Макрона.

"Президент республики с волнением узнал об акте вандализма на могиле генерала де Голля в Коломбэ-ле-Дез-Эглиз", — написано в сообщении Елисейского дворца. Отмечается, что "память и личность генерала де Голля дороги всем французам".

"Местные власти заверили президента в том, что надгробие будет как можно скорее восстановлено. Все необходимые действия для того, чтобы дать ответ на этот поступок, будут сделаны в кратчайшие сроки", — сообщили в администрации Макрона.

Двое неизвестных, пробравшихся в субботу на кладбище в местечке Коломбэ-ле-Дез-Эглиз в департаменте Верхняя Марна, столкнули каменный крест, закреплённый на могиле де Голля, разбив его.

Расследованием инцидента занимается местная жандармерия.

Легендарный французский генерал и государственный деятель Шарль де Голль (1890-1970) в ходе Второй мировой войны стал лидером движения Сопротивления. В августе 1944 года он занял пост председателя Совета министров Франции, а впоследствии был избран на пост президента страны, положив начало эпохе Пятой республики. Весной 1969 года он ушел в отставку. Генерал де Голль скончался в ноябре 1970 года.