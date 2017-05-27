АТОР не знает, есть ли россияне среди пострадавших от оползня в Альпах

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Ассоциация туроператоров России не получала сведений о том, что среди туристов, которые пострадали от схода оползня в австрийских Альпах есть россияне, сообщил РИА Новости в субботу источник в АТОР.

"Крайне маловероятно, чтобы в австрийских Альпах сейчас были российские туристы. Горнолыжный сезон в Австрии уже давно закончился, а именно тогда в Альпы приезжает большинство россиян. Теоретически в горах могут оказаться наши соотечественники из числа самостоятельных туристов, но и в это верится с трудом", — считают в АТОР.

"У АТОР нет информации о российских гражданах. Эксперты считают, что россиян в сегменте организованного туризма в это время года в Альпах быть не должно", — сказал собеседник агентства.

Оползень, сошедший в субботу днем в ущелье Лихтенштейн (Liechtensteinklamm) в земле Зальцбург в Австрии, заблокировал 17 человек и собаку, еще четыре человека при этом незначительно пострадали.