Макрон пообещал "требовательный диалог" в преддверии переговоров с Путиным

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен вести "требовательный диалог" с Россией по урегулированию украинского кризиса.

"У меня будет требовательный диалог с Россией. Но это будет диалог", — подчеркнул французский лидер в преддверии встречи с Владимиром Путиным, которая состоится в Париже 29 мая.

Макрон также заявил, что вопрос антироссийских санкций будет зависеть от выполнения минских договоренностей всеми сторонами конфликта. При этом президент Франции подчеркнул, что без диалога с Россией невозможно урегулировать ряд серьезных международных проблем.

Макрон заявил, что хотел бы в ближайшее время организовать встречу в "нормандском формате" для обсуждения возможностей урегулирования украинского конфликта. "Нормандский формат" подразумевает участие представителей четырех стран: России, Украины, Франции и Германии.

Ранее о том, что на встрече лидеров Франции и России значительное место будет занимать украинский вопрос, сообщал и помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в ходе обсуждения Путин представит Макрону российскую точку зрения на развитие конфликта в Донбассе.

Несмотря на то, что российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной украинского конфликта, на Западе традиционно увязывают вопрос снятия экономических санкций с выполнением минских договоренностей об урегулировании кризиса в Донбассе.

Сирийский вопрос

На пресс-конференции по итогам саммита G7 в Италии Макрон также заявил , что одной из главных тем для обсуждения в ходе визита Путина в Париж станет урегулирование сирийского кризиса. По словам Макрона, для выхода из кризиса необходимо "долгосрочное политическое решение".

Все члены "Большой семерки" признали роль России, а также Ирана и Турции, в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. "По этому сюжету необходимо выстраивать политическое решение, одновременно борясь в рамках коалиции против всех террористических организаций", — подчеркнул Макрон.

В ходе саммита G7 в Италии Макрон также обсудил вопросы сотрудничества с Россией с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Обе стороны согласились с тем, что диалог с Москвой имеет большую важность для урегулирования различных международных вопросов, многие из которых невозможно решить без участия российской стороны.

Борьба с терроризмом

В Париже лидеры России и Франции обсудят также вопросы борьбы с терроризмом, рассказал ранее помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, тема противодействия террористам стала еще более актуальной на фоне теракта в Манчестере в Великобритании. "Теракт в Манчестере еще раз высветил срочную необходимость в налаживании совместных усилий", — подчеркнул он.

Он напомнил, что в 2015 году во время ноябрьского визита президента Олланда в Москву были достигнуты важные договоренности относительно координации действий российских и французских военных, которая, однако, так и не была реализована.

Политика и экономика

Ожидается также, что в Париже президенты России и Франции также обсудят политические и экономические аспекты двусторонних отношений. По словам Ушакова, российская сторона не удовлетворена тем фактом, что многие механизмы межгосударственного сотрудничества в настоящее время не функционируют. В качестве примеров он назвал межправительственную и межпарламентскую комиссии, а также совет сотрудничества по вопросам безопасности.

Кроме того, Ушаков выразил надежду, что торгово-экономические отношения России и Франции также станут одной из тем переговоров. Несмотря на тот факт, что за три последних года показатели товарооборота сократились на 50%, в первом квартале 2017 года наблюдался незначительный рост товарооборота.

Владимир Путин посетит Париж 29 мая по приглашению Эммануэля Макрона. В ходе визита во французскую столицу российский президент обменяется со своим французским коллегой мнениями по широкому кругу вопросов.