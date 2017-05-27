Макрон пообещал "требовательный диалог" в преддверии переговоров с Путиным

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен вести "требовательный диалог" с Россией по урегулированию украинского кризиса.
"У меня будет требовательный диалог с Россией. Но это будет диалог", — подчеркнул французский лидер в преддверии встречи с Владимиром Путиным, которая состоится в Париже 29 мая.
Макрон также заявил, что вопрос антироссийских санкций будет зависеть от выполнения минских договоренностей всеми сторонами конфликта. При этом президент Франции подчеркнул, что без диалога с Россией невозможно урегулировать ряд серьезных международных проблем.
Макрон заявил, что хотел бы в ближайшее время организовать встречу в "нормандском формате" для обсуждения возможностей урегулирования украинского конфликта. "Нормандский формат" подразумевает участие представителей четырех стран: России, Украины, Франции и Германии.
Ранее о том, что на встрече лидеров Франции и России значительное место будет занимать украинский вопрос, сообщал и помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в ходе обсуждения Путин представит Макрону российскую точку зрения на развитие конфликта в Донбассе.
Несмотря на то, что российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной украинского конфликта, на Западе традиционно увязывают вопрос снятия экономических санкций с выполнением минских договоренностей об урегулировании кризиса в Донбассе.
Сирийский вопросзаявил, что одной из главных тем для обсуждения в ходе визита Путина в Париж станет урегулирование сирийского кризиса. По словам Макрона, для выхода из кризиса необходимо "долгосрочное политическое решение".
Все члены "Большой семерки" признали роль России, а также Ирана и Турции, в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. "По этому сюжету необходимо выстраивать политическое решение, одновременно борясь в рамках коалиции против всех террористических организаций", — подчеркнул Макрон.
В ходе саммита G7 в Италии Макрон также обсудил вопросы сотрудничества с Россией с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Обе стороны согласились с тем, что диалог с Москвой имеет большую важность для урегулирования различных международных вопросов, многие из которых невозможно решить без участия российской стороны.
Борьба с терроризмомрассказал ранее помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, тема противодействия террористам стала еще более актуальной на фоне теракта в Манчестере в Великобритании. "Теракт в Манчестере еще раз высветил срочную необходимость в налаживании совместных усилий", — подчеркнул он.
Он напомнил, что в 2015 году во время ноябрьского визита президента Олланда в Москву были достигнуты важные договоренности относительно координации действий российских и французских военных, которая, однако, так и не была реализована.
Политика и экономиканазвал межправительственную и межпарламентскую комиссии, а также совет сотрудничества по вопросам безопасности.
Кроме того, Ушаков выразил надежду, что торгово-экономические отношения России и Франции также станут одной из тем переговоров. Несмотря на тот факт, что за три последних года показатели товарооборота сократились на 50%, в первом квартале 2017 года наблюдался незначительный рост товарооборота.
Владимир Путин посетит Париж 29 мая по приглашению Эммануэля Макрона. В ходе визита во французскую столицу российский президент обменяется со своим французским коллегой мнениями по широкому кругу вопросов.