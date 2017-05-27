СМИ: в Британии после теракта вооруженные полицейские патрулируют пляжи

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вооруженные полицейские впервые патрулируют пляжи Великобритании на фоне теракта в Манчестере, сообщает издание Times.

По информации газеты, вооруженные полицейские были размещены на пляжах страны, в частности в городах Скарборо и Блэкпул. Также сообщается, что на 1300 мероприятиях в выходные были усилены меры безопасности.

Глава антитеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули заявил, что количество вооруженных полицейских на различных мероприятиях, включая Кубок Англии по футболу и ежегодный забег Great Manchester Run, будет увеличено на 50%.

По словам полиции, подобные меры необходимы в связи с продолжением мер "по ликвидации преступной сети, связанной с Салманом Абеди", осуществившим теракт.

"Все (полицейские – ред.) силы изучают места скопления людей, важные события и известные места и переориентируют организацию полицейских сил, чтобы обеспечить лучшую защиту в тех окрестностях", — добавил Роули.

Старший офицер полиции Шотландии Марк Харгривс отметил, что, несмотря на то, что некоторые люди могут чувствовать себя некомфортно в связи с большим количеством полицейских, безопасность является приоритетом.

Вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде в британском Манчестере произошел теракт. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. 66 раненых остаются в больницах, из них 23 – в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ).

Последний теракт в Манчестере стал вторым в Британии меньше чем за два месяца: в марте произошел теракт в Лондоне, унесший жизни пяти человек, десятки получили ранения. Террорист Халид Масуд тогда направил машину на пешеходов на Вестминстерском мосту, после чего у самого здания парламента нанес смертельное ранение полицейскому. Террориста ликвидировал охранник министра обороны Великобритании.