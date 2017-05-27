Белый дом: члены НАТО отвечают на требование по увеличению военных расходов

ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Многие члены НАТО "отвечают на требование" по увеличению своих военных расходов, заявил в субботу журналистам советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Многие члены НАТО отвечают на вызов по увеличению своих военных расходов", — заявил он на брифинге в итальянском городе Таормина.

В Вашингтоне трансляция брифинга идет по телефону.

На саммите НАТО в Брюсселе было решено составлять ежегодные национальные планы по увеличению вклада в оборону. В них страны-члены будут указывать, как намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО.