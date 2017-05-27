Депутат ГД назвал непродуктивным заявление G7 по санкциям против России

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал непродуктивным заявление, упомянутое в итоговой декларации саммита "Большой семерки" (G7) о том, что страны-участницы готовы усиливать санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

"Я не знаю, что они хотят усиливать… Я думаю, это непродуктивное решение. Вместо того чтобы оказывать давление на Украину для того, чтобы как можно скорее добиваться реализации минских соглашений, пытаются вводить санкции против России. Это неразумно", — сказал Чепа РИА Новости.

Парламентарий отметил, что непонятно, кому эти санкции наносят больше вреда.

Ранее сообщалось, что саммит "Большой семерки" завершился в итальянской Таормине, участники приняли итоговую декларацию.