G7 договорились помогать Африке в предотвращении причин массовой миграции

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Страны G7 договорились о партнерстве в помощи странам Африки по созданию условий для предотвращения причин массовой миграции, говорится в итоговой декларации саммита.

"Наша цель состоит в том, чтобы укрепить сотрудничество и диалог с африканскими странами и организациями в регионе для развития у Африки способности лучше предотвращать кризисы и конфликты, реагировать на них", — говорится в декларации. Ожидается, что принятые меры помогут, в частности, "уменьшить миграционное давление ".

Ранее сообщалось, что саммит "Большой семерки" завершился в итальянской Таормине, участники приняли итоговую декларацию.