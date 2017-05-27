Лидеры G7 не обсуждали вопрос взаимоотношений Трампа с представителями РФ

ТАОРМИНА, 27 мая — РИА Новости. Вопрос взаимоотношений президента США с российскими представителями не поднимался в ходе встреч Дональда Трампа во время саммита "Большой семерки", заявил журналистам советник президента США Гарри Коэн.

"Нет, это вопрос не поднимался", — сказал он в ответ на многочисленные вопросы журналистов о том, спрашивали ли лидеры "семерки" Трампа о его возможных взаимоотношениях с руководством РФ.

Отсутствие данной темы на встречах подтвердил и советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Вопрос России поднимался. Россия как страна отдельно не обсуждалась. Но она фигурирует в итоговом коммюнике. Российский вопрос при этом не поднимался на двусторонних встречах и также вопрос о (советнике президента США Джареде) Кушнере не поднимался", — добавил Коэн.

Ранее американские СМИ сообщили, что ФБР проводит проверку в отношении Кушнера по делу о "связях с Россией". По словам американских чиновников, следователи считают, что Кушнер обладает значительной информацией, относящейся к их расследованию.

Анонимный документ, рассказывающий, что некие "российские агенты" якобы обладают компрометирующей информацией о Трампе, был опубликован ресурсом BuzzFeed в январе.

Сам Трамп ранее неоднократно опровергал сообщения о его "связях с Россией" и заявлял, что и не общается с российскими властями. Трамп подчеркивал, что американская разведка признала опубликованный компромат фальшивкой и BuzzFeed ответит за публикацию этого документа. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации относительно Трампа — "абсолютная утка, абсолютная фабрикация и абсолютная чушь".