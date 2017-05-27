США не присоединились к консенсусу по пересмотру Парижского соглашения

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Страны G7 заявили в итоговой декларации, что США не присоединились к консенсусу по пересмотру Парижского соглашения по изменению климата.

"США сейчас пересматривают свою политику по изменению климата и по Парижскому соглашению, в связи с этим они не могут присоединиться к консенсусу по этим вопросам", — говорится в документе.

"Главы государств и правительств Канады, Франции, Италии, Германии, Японии, Великобритании, а также президенты Евросовета и Еврокомиссии подтверждают твердое обязательство в скором времени реализовать Парижское соглашение", — говорится в тексте декларации.

Ранее сообщалось, что саммит "Большой семерки" завершился в итальянской Таормине, участники приняли итоговую декларацию.