Страны G7 готовы использовать все меры для достижения экономического роста

Лидеры стран Большой семерки во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017

Лидеры стран Большой семерки во время саммита G7 в Таормине, Италия. 26 мая 2017

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) подтвердили готовность использовать все меры, включая валютные и фискальные, для достижения устойчивого экономического роста, говорится в итоговой декларации саммита.

"Наш главный приоритет — повышение глобального (экономического – ред.) роста для обеспечения более высокого уровня жизни и (создания — ред.) качественных рабочих мест. С этой целью мы подтверждаем нашу приверженность к использованию всех… инструментов — валютных, фискальных и структурных — чтобы индивидуально и коллективно достичь сильного, устойчивого, сбалансированного … роста", — говорится в декларации.

Кроме того, страны G7 согласились "оставить свои рынки открытыми" и "противодействовать протекционизму".

Саммит "Большой семерки" завершился в субботу в итальянской Таормине, участники приняли итоговую декларацию.